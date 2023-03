Jovem é assassinado em Teixeira de Freitas

Deyvid Batista Duarte (22 anos), foi interceptado e morto a tiros numa das ruas do bairro Nova Teixeira, durante o período noturno de sexta-feira (10) de março, no município de Teixeira de Freitas.

Disparos de arma de fogo foram audíveis pelos moradores do bairro, sendo encontrado o corpo do jovem com uma sequência de perfurações provenientes de arma de fogo calibre .40.

Os moradores notificaram a central da polícia e uma equipe de saúde também foi mobilizada.

Procedimentos foram efetivados, no entanto, Deyvid Batista Duarte não apresentava sinais vitais.

A polícia civil também foi informada sobre o crime de homicídio e o local chegou a ser isolado.

Com a guia de levantamento cadavérico uma equipe da polícia tecnica efetuou atividade periciais e o corpo removido para o IML na sequência.

Um inquérito deverá apurar a motivação autoria do assassinato.