Jovem finge ter câncer para aplicar golpes em conhecidos

Uma jovem de 27 anos resolveu raspar o cabelo e alegar que tinha câncer de mama para aplicar golpes em pessoas próximas, como ex-namorados e ex-sogras. Camila Maria Barbosa, que mora em Morrinhos, no sul de Goiás, foi indiciada pela Polícia Civil.

Ela chegou a gravar diversos vídeos raspando o próprio cabelo para fazer campanhas e rifas e conseguir arrecadar dinheiro para pagar pelo suposto tratamento oncológico, de acordo com informações do G1. O delegado do caso, Fernando Gontijo, contou que várias pessoas fizeram denúncias após darem altos valores para a rifa.

“Algumas vítimas compareceram à delegacia e registraram ocorrência, geralmente pessoas próximas a ela, como ex-namorados e ex-sogras, e que tiveram maior contato com a autora e realizaram doações de maior vulto econômico [maior valor]”, comentou.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Camila, para despistar a situação, chegou a ir ao Hospital Araújo Jorge, referência em tratamento contra o câncer no estado, para fazer vídeos e fotos em cadeiras de quimioterapia, mas, em nota, a unidade de saúde afirmou que ela foi retirada do local várias vezes após ser flagrada sem autorização.

Na delegacia, Camila não apresentou os exames ou relatório médico que comprovasse a doença, mas alegou que teve câncer há alguns anos, se curou, mas agora está com metástase no intestino e pulmão. Ainda na conversa, Camila comentou que o hospital perdeu o prontuário dela e encerrou o tratamento. O advogado da suposta golpista afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso.