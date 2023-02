Gabriela Prioli relata ter sido vítima de abuso sexual aos 7 anos: ‘Você pensa que a culpa é sua’

A advogava Gabriela Prioli abriu o coração e contou fatos importantes da sua infância e juventude, entre eles uma violência sexual vivida aos 7 anos de idade, um ano após a morte de seu pai em um acidente de carro. Ela contou ter sido abusada por um adolescente que frequentava a sua casa.

“Ele era mais velho que eu, e tocava minhas partes íntimas. Não contei para ninguém na época, achava que era uma brincadeira. Só comecei a ver que havia um problema quando percebi que essa era uma memória que me causava muito incômodo”, relata em entrevista ao jornal O Globo.

Como marca, assim como ocorre com diversas mulheres vítimas de violência sexual, Prioli disse ter carregado por anos, e até hoje, com a sensação de ter uma mácula, de corpo e mente.

Na conversa, a advogada, que integrará a nova equipe do programa Saia Justa, comandado por Astrid Fontenelle no GNT, também comentou sobre as dificuldades enfrentadas no puerpério. “Fiquei insegura. Estava me achando horrível, e não sabia se voltaria a ser quem era, a mulher que conhecia”. Prioli é mãe de Ava, que completará três meses de vida.

“Postei algumas fotos amamentando, aos prantos. Sentia uma dor que não consigo descrever e culpa o tempo inteiro, porque Ava era perfeita, saudável, tudo estava bem. Pensei que havia enlouquecido”, acrescenta.