Jovem tirou R$ 20 mil de ex-namorados e ex-sogras com golpe do falso câncer

Investigações da Polícia Civil de Goiás apontam que a jovem Camilla Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, fingiu ter câncer para tirar R$ 20 mil de ex-namorados e ex-sogras em Morrinhos, município localizado no sul do Estado. Além disso, segundo a polícia, a jovem realizou campanhas e rifas para arrecadar dinheiro, com objetivo de pagar o suposto tratamento oncológico. Inclusive, em uma dessas ações, ela chegou a gravar vídeos raspando o próprio cabelo. Referência em tratamento contra câncer em Goiás, o Hospital Araújo Jorge, localizado em Goiânia, foi usado pela jovem para fazer fotos e vídeos deitada em macas. No entanto, a unidade de saúde informou que Camilla nunca foi paciente e frisou que ela já foi retirada da instituição em diversas oportunidades ao ser vista sem autorização. Em depoimento a polícia, a jovem contou que tinha câncer de mama e que foi curada. Contudo, nenhum documento que comprovasse a doença, na época, foi apresentado. Ela ainda disse que a doença voltou, no início de 2022, após fazer um exame de dengue e que estava com metástase no intestino e pulmão. A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Camilla. Foram apreendidos documentos e exames. No entanto, a polícia informou que nenhum deles apontam que a jovem tem câncer.

