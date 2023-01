Juazeirense não terá Neto Baiano; Feijão e Michael Jackson são relacionados

Em busca de uma vitória na largada do Campeonato Baiano, a Juazeirense terá um desfalque importante contra o Bahia nesta quarta-feira (11), às 19h15. O técnico Rodrigo Chagas não contará com o atacante Neto Baiano. Ele está machucado e não foi relacionado para o confronto em Pituaçu.

Aos 40 anos, Neto Baiano disputará o segundo Baianão pela Juazeirense. No ano passado ele esteve em campo sete vezes e não fez gol. O Cancão também não terá o atacante colombiano Leonel García, que ainda não foi regularizado.

Por outro lado, o time do interior terá dois atletas bem conhecidos do torcedor do Bahia: o volante Feijão e o atacante Adriano Michael Jackson. A dupla está entre as novidades apresentadas pela Juazeirense na atual temporada.

No ano passado, Michael Jackson defendeu o Jacuipense. Feijão volta ao futebol baiano depois de passagem pelo São Bernardo, de São Paulo.