Juliette tem pedido de registro de atriz negado pelo sindicato

Juliette segue na batalha para conseguir o registro de atriz. A equipe da ex-BBB deu entrada no processo junto ao SATED-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) e enviou diversos materiais de publicidade feitos pela celebridade, mas a informação é de que o pedido foi recusado.

A equipe da cantora tentou adquirir o registro com um material publicitário da artista. E o sindicato teria informado que não basta fazer comerciais para conseguir o documento, visto que Juliette sempre interpreta ela mesma. A informação é do colunista Pablo Oliveira, do Portal IG.

Juliette

Juliette Foto: Instagram/Reprodução

Juliette-Freire-Globo

Ela não tem mais contrato com a emissora dos MarinhoReprodução/Instagram

Juliette no Arena Itaú (Brazil News)

Juliette faz apresentação surpresa no Rock in Rio 2022 a(Foto: Andre Horta / Brazil News)

Juliette no Arena Itaú (Brazil News)

Juliette faz apresentação surpresa no Rock in Rio 2022 a(Foto: Andre Horta / Brazil News)

A grande questão é: teria Juliette mudado de opinião sobre ser uma atriz? A ex-BBB deu declarações recentes de que queria seguir como cantora e não desejava atuar em novelas em um primeiro momento. Vale lembrar que, em 2022, Jade Picon foi escalada para a novela Travessia mesmo sem ter experiência como atriz e só assim conseguiu o documento oficial.