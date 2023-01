Relaxa, Viih Tube: entenda por que fazer sexo na gravidez é saudável

A influencer Viih Tube afirmou recentemente, em entrevista à revista Marie Claire, que chegou a se sentir insegura em fazer sexo com Eliezer durante a gestação. A jovem espera sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB.

“Querendo ou não é sua filha que está ali. Acaba que você tem que mentalizar o que está acontecendo para não se sentir estranha com a situação”, disse.

Não é incomum que existam certas crenças acerca da gravidez que façam a gestante pensar no sexo como algo estranho de acontecer naquele período.

De acordo com Marcos Santos, psicólogo especialista em sexualidade do Sexo Sem Dúvida, isso acontece por conta do mito da purificação, herdado da cultura cristã, na qual Maria engravidou sem a consumação do ato sexual.

“Em meio à associação da gestação como uma espécie de ‘evento sagrado’, é gerada por tabela uma ‘proibição’ sexual aos olhos da sociedade. Essa visão muitas vezes chega a afetar a própria vida conjugal”, afirma.

Contudo, de forma prática e fisiológica, manter relações sexuais na gestação (apenas adaptando posições e intensidade de acordo com a fase da gravidez) é saudável para a mãe, para o bebê e para o relacionamento.

“Em casos de gestações saudáveis e sem risco, os hormônios do prazer sexual favorecem a mulher, o bebê e o casal. Além disso, o fator fisiológico de aumento da lubrificação vaginal e o inchaço da área genital facilitam a mulher alcançar mais orgasmos”, garante Marcos.

Cutuca o bebê?Ainda que essa seja a crença de muita gente, a ginecologista e sexóloga Renata Ribeiro garante que, durante a penetração, a ideia de que o pênis pode encostar no feto é falsa. “Isso nunca acontece, o bebê está bem protegido dentro do útero. O colo do útero permanece fechado durante a gestação em que não há complicações, portanto, não há nenhum risco”, disse anteriormente à coluna.

Contudo, é importante lembrar que nada deve ser visto como uma obrigação: nem a abstnência, nem a prática do sexo. Caso a libido não esteja em alta e a mamãe se sentir cansada e sem vontade, o melhor é respeitar esse momento.