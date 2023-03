Juristas assinam carta em solidariedade a Cristiano Zanin, cotado para o STF

Um grupo formado por mais de 200 juristas assinou uma carta em defesa ao advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa do presidente Lula. Ele também é um dos principais cotados para assumir a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF) quando o magistrado se aposentar em maio. Informações e questões familiares de Zanin foram divulgadas nos últimos dias. Segundo a carta, os atos contra Zanin querem “macular sua imagem” do advogado. Ainda segundo o documento, a tentativa visa colocar “em segundo plano os requisitos que a Constituição exige para a escolha de um Ministro do STF: notável saber jurídico e reputação ilibada”. “Por essas razões é que externamos nossa solidariedade ao advogado Cristiano Zanin, registrando também nosso inconformismo com iniciativas que, ao largo dos requisitos constitucionais, tenham por objetivo atacar pessoas, famílias e biografias”, finaliza o documento.

Veja lista com todos os signatários:

