Kassab lança candidatura de Ratinho Jr. à Presidência em 2026

A três anos das próximas eleições presidenciais, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, já anunciou o lançamento da candidatura do governador do Paraná, Ratinho Jr. ao Palácio do Planalto em 2026. O ex-prefeito de São Paulo fez o anúncio durante um jantar realizado em Brasília para comemorar os 12 anos da refundação da legenda. Ratinho tem 42 anos e foi reeleito governador com 70% dos votos válidos no Estado. Na última eleição presidencial, em 2022, o PSD não laçou nenhum candidato a presidente e ficou neutro no primeiro turno. A sigla chegou a flertar com Eduardo Leite, mas não convenceu o governador do Rio Grande do Sul a deixar o PSDB.

No segundo turno, os diretórios do partido foram liberados a apoiar qualquer um dos dois candidatos (Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL). Kassab chegou a dar entrevistas sinalizando apoio a Lula, mas não oficializou. Sua legenda, no entanto, faz parte do governo federal. Hoje, o líder do PSD integra o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo como secretário de Governo. O ex-ministro de Bolsonaro também é um possível concorrente ao Planalto em 2026.