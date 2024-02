Kassio antecipa Carnaval e vai para trio de Bell Marques em Salvador

Reprodução/TV Bahia

1 de 1 Kassio Nunes Marques – Foto: Reprodução/TV BahiaEnquanto Jair Bolsonaro e outros aliados estão nas cordas, o Carnaval já começou para pelo menos um ministro do STF. Kassio Nunes Marques antecipou o feriado de Carnaval e foi ao bloco Vumbora, do cantor Bell Marques, em Salvador, nesta sexta-feira (9/2). Ao lado da esposa, Nunes Marques estava com o abadá e o copo da festa que percorre o tradicional circuito Barra-Ondina.

O expediente no Supremo é normal nesta sexta-feira (9/2), seja presencial ou remoto. Procurado, Nunes Marques não comentou o fato de sexta-feira ainda ser dia útil, e disse: “Rapaz, esse Bell é porreta! Cultura nordestina na veia!”. O ministro foi indicado ao tribunal por Bolsonaro em 2020.

