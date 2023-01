Kerline alfineta participante do BBB23 e opina sobre atual edição

Nesta quinta-feira (12/1), a TV Globo começou a anunciar os participantes do BBB23. Kerline, ex-BBB e ex-A Fazenda, não gostou do que viu quando a emissora mostrou o perfil de Larissa. A nova sister escolheu um polvo como emoji oficial, mas Kerline também usou a mesma simbologia na sua edição (BBB21).

Kerline estava na praia e decidiu fazer uma gravação nas redes sociais apenas para comentar sobre essa coincidência com a musa fitness do grupo Pipoca. “E uma participante com meu emoji de [polvo]? Arriégua”, disse.

Ela ainda aproveitou para fazer palpites sobre o jogo. Segundo a influenciadora, o primeiro eliminado do BBB23 será um famoso: “Me arrisco a dizer que o primeiro eliminado dessa edição é camarote”, opinou.