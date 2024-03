Key Alves revela que vive novo amor e não dá nomes

Key Alves tem provado a teoria de que “escondido é mais gostoso”. A ex-BBB contou que vive um novo amor há alguns meses e não parece interessada em revelar quem é a pessoa.

“Tenho poucos amigos, aprendi a me amar, ganho meu dinheiro, um amor em off, uma família presente”, escreveu a jogadora de vôlei em um story no Instagram.

Key Alves passou por cirurgia para colocar silicone

Key Alves

Ela celebrou ainda o período em que está agora. “Sinto que estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida com 24 anos”, garantiu.

Na última semana, ela tinha contado que está apaixonada e “ficando com esse cara há sete meses”, mas sinalizou que espera tranquilamente por um relacionamento mais sério. “Sem pressa”, afirmou.

Um dos possíveis nomes para o posto de affair de Key Alves é o jogador do São Paulo Futebol Clube James Rodriguez. Existem rumores de um possível relacionamento entre eles, que foram reforçados recentemente com um clique de Key Alves vestida com a camiseta dele.

Outro nome cotado para a posição é o do francês Giovanni Prat, com quem ela postou uma foto em outubro. Na época, ela escreveu como legenda: “O amor encontra o destino”.

Key Alves surpreende ao revelar fetiche Key Alves surpreendeu os seguidores ao revelar um de seus fetiches nos stories do Instagram. A jogadora de vôlei recebeu um elogio curioso de uma pessoa e aproveitou para falar sobre os próprios gostos.

“Amo seus pés, meu sonho cheirar seu chulé. Amo”, afirmou o seguidor em resposta a uma caixinha de perguntas aberta pela ex-BBB. Ela então reagiu ao comentário e abriu o jogo sobre preferências semelhantes.

“Quando eu falo que vocês são loucos, vocês são loucos, mas eu também tenho essa tara por pé e chulé. Cheiro o pé e o chulé de todo mundo que eu quero”, contou a atleta.

Ela ainda afirmou que não mostraria os pés naquele momento, por não estar com a unha feita. “Vou sexta-feira e mostro uma fotinho aqui para vocês”, adiantou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Key Alves fala sobre o fetiche. Ainda confinada no BBB 23, a ex-sister contou que tem esse apego com os pés e o odor deles.

“Eu tenho tara por pés e chulé […] Amo o cheiro do meu chulé, de bebê, é um cheiro de bebê sim. É um chulezinho tão gostoso, azedinho”, disse, na época, durante conversa com o também ex-BBB Gustavo Benedeti.

Ela ainda contou que tem uma prática inusitada. “Juro por Deus. Quando acabo os meus treinos, sabe o que eu faço? Arranco a minha meia e fico cheirando. Eu amo o meu cheirinho.”