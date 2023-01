Laboratório vivo do Parque Tecnológico da Bahia lança edital; saiba como se inscrever

Um edital voltado para projetos de empresas de base tecnológica (EBT’s) e instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICTI’s) foi lançado nesta terça-feira (3) para instalação de soluções para Cidades Inteligentes no Espaço Inovar, no Parque Tecnológico da Bahia. As inscrições vão até dia 20, por meio do e-mail: [email protected]

Entre as temáticas definidas no edital estão mobilidade; segurança; turismo, esportes e lazer; crises e emergências; eficiência energética; geolocalização; resíduos sólidos e recursos hídricos. Já em relação às tecnologias, serão avaliadas propostas que utilizem Realidade Virtual; Realidade Aumentada; Drones; IoT (Internet das Coisas) ou Ciência de Dados. A avaliação e seleção das propostas serão realizadas em três etapas.

Empresas de qualquer porte podem participar do edital, basta ter CNPJ e registro na Junta Comercial do Estado da Bahia, assim como Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação – tais como Instituições Ensino Superior ou Centro de Pesquisas do país ou do exterior – também podem participar do processo seletivo. Em caso de microempreendedor individual (MEI), é necessário possuir Certificado da Condição de Microempreendedor Individual com endereço na Bahia. O edital completo está disponível no site https://parquetecnologico-ba.org.br/espaco-inovar/.

O objetivo do edital é estimular o desenvolvimento, a disseminação e a troca de conhecimento em soluções de Cidades Inteligentes com caráter inovador e que proporcione mais qualidade de vida para as cidades baianas em áreas temáticas de interesse do Estado da Bahia. Serão aceitos protótipos e demonstradores de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.

Living Lab Smart Cities

O Espaço Inovar (Living Lab Smart Cities) é fruto de um projeto da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação (SECTI) e do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, e está instalado no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela, em Salvador.

Inaugurado em 22 de fevereiro de 2022, o espaço é um ambiente controlado que simula uma área urbana e conta com uma infraestrutura de hardware e software capaz de prototipar e simular soluções para Smart Cities (Cidades Inteligentes).

A iniciativa visa apoiar cientistas, pesquisadores e empreendedores interessados em desenvolver e testar projetos tecnológicos voltados para oferta de serviços para cidades, em diferentes níveis de complexidade.

São diversos recursos de hardware disponíveis no espaço como drones, câmeras de máxima transmissão de 1,6 km, sensores, entre outros, assim como softwares que coletam dados e visualizam informações por regiões. Além disso, há a possibilidade de apresentar soluções que funcionam na prática por meio do laboratório.