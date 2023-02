Lances para leilão de itens apreendidos pela Receita começam nesta 2ª

A Receita Federal começa, nesta segunda-feira (27/2), a receber lances para o primeiro leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), em 2023.

As propostas com lances para os produtos tiveram início às 8 horas e podem ser feitas até as 20 horas do dia 6 de março. A sessão, que conta com 66 lotes, será realizada no dia 7 de março, a partir das 11 horas.

O produto mais barato é um telescópio, que pode ser comprado a partir de R$ 250. Também é possível adquirir notebooks e iPads a partir de R$ 1 mil, além de outros aparelhos eletrônicos, de informática, perfumes, instrumentos musicais, roupas de luxo, joias, entre outros itens.

As peças podem ser vendidas de forma individual ou em lotes. As compras podem ser realizadas por pessoas físicas ou jurídicas.

As pessoas físicas podem fazer lances para os lotes de números 01 a 24, com itens de informática, eletrônicos, artigos esportivos, relógios e instrumentos musicais, em valores de R$ 250 a R$ 10 mil.

As pessoas jurídicas, por sua vez, podem apresentar propostas para todos os lotes, com valores mínimos que podem chegar até a R$ 200 mil.

Todas as mercadorias leiloadas podem ser examinadas pessoalmente no Aeroporto de Guarulhos.

Critérios para participar do leilão (pessoas físicas)ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.Critérios para participar do leilão (pessoas jurídicas)ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.Como participarentre 27 de fevereiro e 6 de março, observando os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);selecionar o edital do leilão, de número 0817600/0000001/2023;escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;incluir o valor proposto (que deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita) e salvar.