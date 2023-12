Latino pega hype em treta e é detonado: “Não foi convidado”

Erika Shcneider está prestes a estrear um podcast com Carla Prata, o PodTrash, e antes mesmo de ir ao ar já está causando um alvoroço. É que a ex-bailarina do Faustão convidou Melody, que cobrou R$ 15 mil para participar. Por conta do pedido de cachê, a ex-Fazenda decidiu expor a situação no seu perfil do Instagram e pronto, treta iniciada com sucesso.

“Junto com a equipe, a gente começou a pesquisar vários nomes. Um deles que falei para a gente entrar em contato foi a Melody, porque sei que ela tá lançando música, ia ser bacana para divulgar”, disse.

A musa alegou que gosta da cantora e por isso gostaria de entrevistá-la: “Sei que muita gente joga hate, mas eu gosto muito das músicas dela. Acho que ela é uma menina muito legal. A produção entrou em contato e advinha: o pai dela falou que cobra R$ 15 mil para participar. Fiquei tão triste. Desisti na hora”.

Belinho, que também é empresário da funkeira, revelou por que pediu o valor. “Afinal, ela não trabalha de graça, muito menos vai fazer o podcast sem meios lucrativo. Já fizemos, sim, alguns podcasts sem cachê por que se tratava de amigos ou conhecidos nossos, ou um programa de renome onde é uma troca de divulgação”, frisou à Quem.

“No caso dessa tal de Erika, nunca ouvi fala na minha vida. Por que a Melody tem que ir lá dar audiência pra ela sem ganhar nada?”, questionou desdenhando da modelo.

No meio de todo esse conflito, Latino decidiu pegar carona na situação, mas acabou sendo detonado por Schneider. O cantor fez um comentário nas redes sociais, afirmando que havia sido chamado para o programa e que teria pedido R$ 100 mil.

“Tá certíssimo [concordando com Belinho]. Eu teria cobrado R$ 100 mil, achei até barato [os R$ 15 mil]. As pessoas querem crescer, mas não querem investir. Cadê o patrocinador, pô? Manda pagar!”, escreveu.

Latino encaminhou a declaração para Belinho por mensagem e reforçou: “Sobre a questão da Erika, me pediu e eu também cobrei R$ 100 mil. Uma coisa é pod[cast] que já tem força, outra é usarem você pra crescer. Tô fora! Já cobrei caro pra nem fazer. Tá certíssimo, irmão”.

Procurada para comentar a repercussão, Erika Schneider esclareceu com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira que Latino não foi cotado para o PodTrash. “Latino não foi convidado. Ele quer aproveitar a hype para aparecer. Tudo bem melody cobrar R$ 15 mil, mas Latino R$ 100k?”, encerrou.