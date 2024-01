Lava Jato tentou destruir a Refinaria Abreu e Lima, diz líder sindical

Coordenador-geral da FUP diz que os envolvidos na paralisação das obras na instalação cometeram “crime contra o Brasil”

Deyvid Bacelar discursou na cerimônia de retomada das obras da Rnest (Refinaria Abreu e Lima), em Ipojuca (PE) Reprodução: Youtube – 18.jan.2024

Eric Napoli 18.jan.2024 (quinta-feira) – 17h41



O coordenador-geral da FUP (Frente Única dos Petroleiros), Deivyd Bacelar, disse nesta 5ª feira (18.jan.2024) que a operação Lava Jato tentou destruir a Rnest (Refinaria Abreu e Lima), localizada em Ipojuca (PE). Na visão do líder sindical, a paralisação das obras de ampliação da refinaria em 2015 pela investigação foi um “crime” contra a Petrobras e contra o Brasil.

“Essa é a realização de um sonho, um sonho que tentou ser destruído pela operação Lava Jato e infelizmente teve o apoio de alguns brasileiros e brasileiras. Essa obra ficou paralisada por anos, um crime contra nossa Petrobras, um crime contra o Brasil”, disse Bacelar em seu discurso durante a cerimônia de retomada das obras de ampliação da Rnest.

Bacelar também afirmou que a Petrobras deve lutar para recuperar a Rlam (Refinaria Landolpho Alves), na Bahia. O líder sindical pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, realizem esse objetivo.

“A Rlam voltará a Petrobras, com fé no presidente Lula, com fé no presidente Jean Paul Prates”, disse.

A refinaria foi vendida em novembro de 2021. Um relatório da CGU (Controladoria Geral da União) de 2023 considerou o preço pago pela instalação inadequado.

O relatório foi encaminhado à PF (Polícia Federal) e a Petrobras abriu uma investigação interna para apurar os fatos.