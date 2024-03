Leia a íntegra do depoimento do major Rafael Martins à PF

O ministro do STF Alexandre de Moras retirou o sigilo de 27 depoimentos da operação Tempus Veritatis nesta 6ª feira (15.mar)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes retirou o sigilo, nesta 6ª feira (15.mar.2024), de 27 depoimentos à PF (Polícia Federal) de envolvidos na operação Tempus Veritatis, incluindo o do major do Exército Rafael Martins de Oliveira. Ele se manteve em silêncio durante depoimento à PF em fevereiro. A corporação investiga um suposto plano de golpe de Estado, orquestrado por aliados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eis a íntegra do depoimento (PDF – 785 kB).