‘LEM está no Top 5 da Bahia, é o quinto maior PIB do Estado’, comemora secretário de Governo

15 de dezembro de 2023

O secretário de Governo de Luis Eduardo Magalhães (LEM), Danilo Henrique, comentou os resultados do PIB dos Municípios 2021, divulgado nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram o município do Oeste baiano entre os dez maiores do Estado. LEM passou a ter o 5º maior PIB da Bahia, com R$ 8,8 bilhões, ultrapassando Vitória da Conquista. Para o titular da Segov, os dados comprovam a atuação responsável da atual gestão, que foca “no progresso e desenvolvimento da cidade e das pessoas”.

Danilo comemorou ainda o fato de LEM estar no ranking dos 30 municípios com maior PIB da região Nordeste, de um total de 1.794 cidades. “Vale destacar também que, segundo o IBGE, o setor agropecuário foi protagonista em função da boa produtividade de algumas culturas, como soja, milho e algodão, impulsionando nossa economia em Luís Eduardo, mas também em outros municípios do Oeste, a exemplo de São Desidério, Formosa do Rio Preto e Barreiras”, afirmou.

“LEM está no Top 5 da economia da Bahia e avançando cada dia mais. Isto também é fruto da gestão do prefeito Junior Marabá, que não polpa esforços, junto com nossa competente equipe, para ter eficiência nos gastos públicos, na atração de investimentos para a cidade, na realização de programas, ações e obras que aquecem a economia e desenvolve ainda mais o município”, disse Danilo.

Os dados do IBGE são calculados e divulgados em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), e apontam manutenção dos dez maiores municípios baianos no ranking: Salvador (R$ 62,9 bilhões), Camaçari (R$ 33,9 bilhões), Feira de Santana (R$ 17,2 bilhões), São Francisco do Conde (R$ 13,0 bilhões), Luís Eduardo Magalhães (R$ 8,8 bilhões), Vitória da Conquista (R$ 8,2 bilhões), Lauro de Freitas (R$ 7,3 bilhões), Barreiras (R$ 7,0 bilhões), Candeias (R$ 6,8 bilhões) e Simões Filho (R$ 6,3 bilhões).

