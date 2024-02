Lewandowski autoriza uso da Força Nacional para ajudar nas buscas a fugitivos de prisão em Mossoró

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira, 19, o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o município de Mossoró (RN), em resposta à fuga de dois detentos da penitenciária federal local. A medida vem após seis dias de intensas buscas que mobilizaram centenas de agentes e recursos especializados. Serão deslocados para a região cem homens e 20 viaturas da Força Nacional. O pedido de intervenção da FNSP foi feito pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e teve o aval da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Os fugitivos, que escaparam utilizando uma barra de ferro retirada da própria cela, mantêm as autoridades em alerta. A complexidade do terreno, composto por matas, zonas rurais e grutas, tem dificultado o trabalho das equipes, que contam com o monitoramento das estradas pela Polícia Rodoviária Federal.

Além dos recursos mobilizados localmente, a ação de busca recebe o reforço da Força Nacional, composta por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e profissionais de perícia. A tropa especializada passa por treinamento específico e atua em todo o território nacional mediante autorização do Ministério da Justiça. O compromisso das autoridades é encontrar os fugitivos o mais rápido possível. Medidas de fortalecimento da segurança nas unidades prisionais federais já foram adotadas, enquanto investigações administrativas e criminais estão em andamento para apurar responsabilidades relacionadas à fuga. A operação de recaptura conta com a participação de 13 forças de segurança, incluindo Polícia Penal Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do estado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esteve em Mossoró no domingo para acompanhar de perto as atividades.

A busca pelos criminosos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, vinculados à facção criminosa Comando Vermelho, está no sexto dia de operação. Desde a fuga, os fugitivos já cometeram atos de violência, como invadir uma residência e manter uma família como refém. De lá, levaram roupas, comida e celulares. Lewandowski chegou a Mossoró no domingo, 18, para acompanhar a caça aos fugitivos. Ele disse que o problema é localizado – ou seja, não atinge os outros presídios federais — e mostrou confiança de que será resolvido em breve.