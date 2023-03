Lexa freta jatinho para ver MC Guimê após expulsão: “Momento difícil”

Lexa usou as redes sociais para se pronunciar sobre a expulsão de MC Guimê do BBB23 após caso de assédio. A cantora é casada com o funkeiro e, em um primeiro momento, apareceu chorando bastante por conta do acontecimento.

Em seguida, mais calma, publicou um vídeo explicando os próximos passos. “Estou pegando um jato que eu acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado dele em um momento tão difícil”, disse.

No Twitter, escreveu: “Uma dor… não desejo para ninguém.”

MC Guime e Cara de Sapato expulsos BBB 23

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23Reprodução

lexa-mc-guime

Lexa e MC Guimê estão juntos há 7 anos e oficializaram a relação em 2018Reprodução/Instagram

Lexa e MC Guimê

Eles são casadosReprodução/Instagram

Lexa e Mc Guimê durante Réveillon Cheers

Lexa e Mc Guimê durante Réveillon CheersVictor Araújo

Logo depois, deixou o futuro do casal nas mãos de Deus, relembrou que os dois estão juntos há quase 10 anos e desabafou sobre os próprios sentimentos.

“Eu também sou um ser humano e minha dores são válidas, não quero ficar me expondo muito, quem sabe um dia eu volte aqui para me abrir com vocês, mas por hora é isso”, completou.

Entenda as expulsõesMC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23 nesta quinta-feira (16/3). Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, anunciou a eliminação dos participantes durante o programa ao vivo. O lutador foi acusado de assediar Dania Mendez e o cantor de assediar a mexicana e Bruna Griphao.

O caso começou a repercurtir na madrugada de terça, durante a festa do Líder. MC Guimê começou a ser criticado nas redes sociais por dar um tapa na bunda de Bruna, tocar os seios de Dania e tentar apalpar a bunda da mexicana. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.

Cara de Sapato, por sua vez, deu um beijo forçado em Dania e depois chegou a imobilizar a participante na cama, mesmo com as negativas dela. Na web, as pessoas se revoltaram com a atitude do lutador.

Mesmo com a repercussão do caso, a Globo ainda não tinha se pronunciado sobre uma possível expulsão de MC Guimê ou Cara de Sapato. Entretanto, quando o BBB23 começou ao vivo, Tadeu Schmidt disse que medidas sérias seriam tomadas.

Todos os acontecimentos da noite passada foram exibidos pela emissora, incluindo o depoimento de Dania Mendez. Logo após, o apresentador global retomou o contato com os confinados e informou sobre a expulsão de Guimê e Sapato.

“Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariarem as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB23”, disse. Veja o desfecho completo aqui.