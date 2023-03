Lexa nega festa para receber Guimê após expulsão do BBB23

A cantora Lexa e a Darlin Ferratry negaram que tenham feito uma festa para MC Guimê em sua casa, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (18), um dia depois da expulsão dele do “BBB 23”. Vizinhos gravaram a movimentação e o som alto e enviaram para o colunista Léo Dias. No áudio é possível ouvir uma música do Guimê tocando.

“Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta”, escreveu em seu perfil no Instagram.

A mãe da cantora também negou a festa. “Não há o que festejar, nem celebrar”, disse. Segundo o Extra, a empresária ainda revelou que todos na família ainda estão impactados com tudo o que aconteceu. “Não estamos bem”.

Pronunciamento

O cantor MC Guimê voltou a falar sobre a eliminação do Big Brother Brasil 23, causada por episódios de assédio dentro do reality. O ex-BBB pediu desculpas a Dania Mendez e a sua esposa Lexa, além de citar Bruna Griphao e todas as mulheres em postagem no Instagram. Anteriormente, o artista já tinha dado uma prévia do seu posicionamento e falou que reconhecia os erros.

Guimê contou que conversou com a esposa, espera que ela o perdoe e que eles vão dar ‘tempo ao tempo’. Na madrugada desta sexta-feira (17), após saber da eliminação, Lexa fretou um jato e foi até o Rio de Janeiro para conversar com Guimê. Na quinta (16), a cantora havia retirado a torcida para o marido após ver os episódios de assédio durante a festa do líder do MC.