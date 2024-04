Líder da Câmara nega conflito entre Legislativo e Executivo

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

1 de 1 imagem colorida mostra deputado josé guimarães – Metrópoles – Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos DeputadosO deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados, destacou, na noite desta terça-feira (23/4), que não há atrito entre o Executivo e o Legislativo. O político pontuou que a aprovação da reformulação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) demonstrou relação positiva entre os dois poderes.

“Não tem crise nenhuma. Como é que tem crise, votamos uma matéria tão complexa como essa que nós votamos hoje? Esse esforço e diálogo que estamos fazendo tem sido a base”, enfatizou o deputado.

O Perse foi aprovado em votação simbólica na Câmara. O texto de autoria dos deputados federais José Guimarães (PT-CE) e Odair Cunha (PT-MG) tem como relatora a parlamentar Renata Abreu (Pode-SP).

A proposta limita em R$ 15 bilhões os incentivos fiscais de abril de 2024 até fevereiro de 2027. A redação atende a 30 Classificação Nacional das Atividades Econômicas (Cnaes).

José Guimarães destacou que o texto aprovado na Câmara contou com ampla participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para deliberação sobre os principais pontos da proposta.

A tensão entre Executivo e Legislativo aumentou depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chamou Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, de “incompetente” e “desafeto pessoal”.

