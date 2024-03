Líder da oposição venezuelana agradece Lula por críticas a Maduro

Na 5ª feira (28.mar), o petista disse ser “grave” o país ter impedido o registro da candidatura de Corina Yoris à Presidência

PODER360 29.mar.2024 (sexta-feira) – 20h30



A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta 6ª feira (29.mar.2023) pelas críticas feitas por ele ao processo eleitoral na Venezuela.

Na 5ª feira (28.mar), o petista afirmou ser “grave” o país vizinho ter impedido que Corina Yoris, candidata da oposição, realizasse o registro de sua candidatura para as eleições presidenciais de 28 de julho.

“Eu fiquei surpreso com a decisão. Primeiro a decisão boa da candidata proibida de ser candidata pela justiça de indicar uma sucessora, achei um passo importante. Agora, é grave que a candidata não tenha sido registrada”, disse Lula na ocasião.

Corina Machado também comemorou declarações de Emmanuel Macron, presidente da França, que criticou junto a Lula o andamento do processo eleitoral no país.

“À medida que vemos como aumenta a preocupação internacional, apelo aos líderes democráticos do mundo para que unam os esforços dos presidentes e governos para exigir que o regime de Maduro permita o registo de Corina Yoris como candidata nas próximas eleições presidenciais”, escreveu María Corina Machado em seu perfil no X (ex-Twitter).

As críticas de líderes internacionais se deram depois de Corina Yoris ter sido impedida de realizar as inscrições para concorrer às eleições de julho. Na 2ª feira (25.mar), a candidata publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando ter tentado inserir os dados de registro no sistema do CNE (Conselho Nacional Eleitoral), mas que estava sem acesso ao site.

Mesmo depois dos problemas no registro, Maduro decidiu não prorrogar o prazo de inscrição, que se encerrou à 1h da manhã (horário de Brasília) de 3ª feira (26.mar.2024).

A principal coalizão de oposição da Venezuela, a PUD (Plataforma Unitária Democrática), conseguiu registrar um candidato para disputar as eleições presidenciais. A sigla afirmou que precisou fazer um registro provisório, depois que Corina Yoris foi impedida de se inscrever para participar do pleito.

No entanto, María Corina afirmou que a candidatura de Edmundo González Urrutia não terá seu apoio. Ele poderá ser substituído por outro candidato a partir de 1º de abril.

Corina Yoris A candidata foi indicada pela oposição depois que María Corina Machado foi impedida de concorrer ao pleito. A ex-deputada está proibida pela Justiça venezuelana de ocupar cargos públicos pelos próximos 15 anos, o que, na prática, inviabiliza sua candidatura à Presidência.

Para o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela –que é alinhado ao chavismo, movimento político de Maduro–, ela teria participado de uma “trama de corrupção”.

NICOLÁS MADURO O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 61 anos, comanda um regime autocrático e sem garantias de liberdades fundamentais. Mantém, por exemplo, pessoas presas pelo que considera “crimes políticos”.

Ele confirmou sua candidatura em 16 de março. No poder desde 2013, o candidato busca seu 3º mandato consecutivo. Caso vença, ocupará o cargo por mais 6 anos, até 2030.

Há também restrições descritas em relatórios da OEA (sobre a “nomeação ilegítima” do Conselho Nacional Eleitoral por uma Assembleia Nacional ilegítima) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (de outubro de 2022, de novembro de 2022 e de março de 2023).