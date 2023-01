Líder do PT na Câmara pede ao STF apreensão dos ônibus de golpistas

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, pediu ao Supremo Tribunal Federal a apreensão de todos os ônibus que trouxeram os manifestantes golpistas para Brasília nas invasões neste domingo (8/1).

O pedido à presidente do Supremo, Rosa Weber, é assinada por Lopes e pelo futuro líder da sigla na Câmara, Zeca Dirceu (PR). Eles querem que os mais de 100 ônibus que chegaram à capital federal sejam apreendidos.

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto

Protesto chega ao Palácio do Planalto Reprodução

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto 23jpg

Manifestantes tentam entrar no Palácio do PlanaltoReprodução

Bolsonaristas sobem a rampa do Palácio do Planalto

Bolsonaristas sobem a rampa do Palácio do Planalto durante ato antidemocráticoReprodução

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto 2

Clima é de tensãoReprodução

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem a rampa do Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas quebram bloqueio na Esplanada e sobrem rampa do Congresso

bolsonaristas-manifestacao-revista (1)

Apesar da tentativa de conter os manifestantes, policiais militares não conseguiram impedir as invasões

bolsonaristas-manifestacao-revista (3)

Bolsonaristas furam bloqueios na Esplanada e invadem o Congresso NacionalReprodução

Além disso, eles querem que todos os terroristas que estiveram nas invasões sejam detidos em flagrante.

À coluna, Lopes afirmou que quer a identificação e responsabilização dos envolvidos nas invasões deste domingo (8/1) na Praça dos Três Poderes.

“Todos precisam ser identificados e indiciados por crimes antidemocráticos, destruição do patrimônio público, etc. , imediatamente”, afirmou.

Por volta das 14h40 deste domingo, manifestantes golpistas chegaram à Praça dos Três Poderes e invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Pelas imagens registradas, é possível ver o plenário do Supremo destruído. Além disso, extremistas chegaram no salão nobre do Palácio do Planalto e no plenário do Senado.

Confira o pedido na íntegra:

https://pt.scribd.com/document/618585856/Representacao-Terrorismo-Em-Brasilia-8-1-22