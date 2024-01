Liga de Futebol de Itamaraju divulga edital para eleição de nova diretoria

A Liga de Futebol de Itamaraju, através da diretoria em exercício divulgou por meio de redes sociais e veículos de comunicação, edital de convocação para nova eleição de diretoria da instituição esportiva.

O edital de inscrição das chapas para a disputa dos cargos da diretoria da liga, tornou-se público no dia 15 de janeiro de 2023, tendo vigência até as 17hs do dia 29 de janeiro de 2024, onde os interessados a concorrerem os cargos para o biênio 2024/2025 deverão apresentar os documentos necessários e composição de chapa.

A eleição acontece no período noturno do dia 29 de janeiro de 2023, com os clubes filiados aptos a votarem, sendo na sede da liga na Rua Alvarenga Peixoto Nº 72.

Por | ASCOM