Lira usa avião da FAB para ir a Salvador, Rio e Campinas no Carnaval

Presidente da Câmara dos Deputados alegou questões de segurança para a utilização das aeronaves oficiais

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com Elmar Nascimento (União Brasil-BA), e os deputados estaduais Marcinho (União Brasil) e Emerson Penalva (União Brasil) no trio do Vumbora de Bell Marques Reprodução/Redes Sociais

PODER360 16.fev.2024 (sexta-feira) – 10h59



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), utilizou aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para viajar a Salvador, Rio de Janeiro e Campinas, durante o Carnaval.

A utilização das aeronaves foi justificada por questões de segurança. Lira informou previsão de levar 8 passageiros às capitais da Bahia e do Rio entre 9 a 11 de fevereiro.

Lira utilizou a aeronave oficial para ir de Brasília a Salvador em 9 de fevereiro (6ª feira), depois do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir a relação do Executivo com o Legislativo.

Na capital baiana, participou à noite do bloco Vumbora, que faz circuito Barra-Ondina e tem como atração o cantor Bell Marques. Ele foi convidado pelo deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), o seu favorito para a sucessão como presidente da Câmara, para uma festa em Salvador, chamada de “Elmar Folia” por convidados.

Em 10 de fevereiro (sábado), Lira teve um almoço com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e Elmar. Um dia depois, o presidente da Câmara utilizou uma aeronave da FAB para ir de Salvador ao Rio de Janeiro.

No Rio, Lira participou do desfile da escola de samba Beija-Flor, que homenageou Maceió na apresentação depois de receber 8 milhões de reais de patrocínio da cidade.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) fez críticas na oportunidade, chamou a atitude de desumana e cruel e disse que “merece nota zero em todos os quesitos“.

Por fim, o presidente da Câmara foi para Campinas em 12 de fevereiro (2ª feira), desta vez com previsão de levar 5 passageiros na aeronave da FAB.

Procurado pelo Poder360, Arthur Lira, disse que não vai comentar sobre as viagens com as aeronaves da FAB.