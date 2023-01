Lore Improta fala sobre cura de diástase: ‘Importante cuidar logo após o parto’

Lore Improta falou sobre o tratamento que fez por meses para se curar de uma diástase de quase cinco centímetros após a gravidez de Liz, sua primeira filha com Léo Santana. A dançarina mostrou o físico atual em uma foto postada nesta segunda-feira (02) no Stories do seu Instagram e afirmou não ter passado por cirurgia para recuperar a barriga.

“Eu tive 4,5 de diástase. Hoje ela fechou completamente. Fiz exercício de LPF com a minha fisioterapeuta. Mamães, é super importante cuidar disso logo após o parto. Eu fiz por 3 meses. Fiquei meses sem poder fazer abdominal até ela fechar completamente. Não fiz cirurgia”, contou.

Ela ainda revelou que fez fisioterapia pélvica para conter escapes de urina: “Também fiz fisioterapia pélvica. Eu tinha muito escape de xixi na gestação e hoje não tenho mais. É preciso cuidar”.

Diástase Abdominal

A diástase abdominal é um problema bastante comum entre as mulheres, principalmente após o parto, ocorrendo a deformação do abdome pelo afastamento dos músculos reto abdominais, sendo causa de flacidez abdominal e dor lombar no período após o parto.

A musculatura abdominal fica enfraquecida e esticada devido ao crescimento da barriga na gravidez ou pela rápida perda de peso, podendo também acontecer fora da gravidez, em paciente ex-obesos, no abdome pós bariátrica, por exemplo.

Leia mais em Alô Alô Bahia