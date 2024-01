Mãe de Ludmilla defende a cantora e detona Rodriguinho: “Fã encubado”

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, perdeu a paciência e desceu a lenha em Rodriguinho, neste domingo (14/1), após se deparar com declarações polêmicas do pagodeiro contra a cantora. O cantor não gostou do show da funkeira no Big Brother Brasil 24 e fez duras críticas à letra de uma das músicas.

Durante a apresentação, o artista foi visto no fundo da plateia, de braços cruzados, o que foi interpretado por alguns como falta de respeito à artista. Posteriormente, durante uma conversa com Wanessa Camargo, ele detonou a letra explícita da canção Vem Amor.

A mãe de Ludmilla, por sua vez, esculachou a declaração do brother nas redes sociais: “Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? […] Aí, você vê onde está o recalque. É puro recalque. […] Outra coisa, amo as músicas do Gaab, filho dele. E fala palavrão, também. Aí, você vê onde está o machismo. Macho pode falar e mulher não?”.

Silvana – mãe – Ludmilla

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla Reprodução

Silvana Oliveira e a filha, Ludmilla

“Porrada pode”, dispara mãe de Ludmilla contra Rodriguinho Instagram/Reprodução

Ludmilla e a mãe Silvana

Dona Silvana e Ludmilla Reprodução/Instagram

Rodriguinho

BBB24: Rodriguinho esquece das câmeras e mostra demais no banho Instagram/Reprodução

Rodriguinho

Ele está no Camarote do BBB24 Reprodução/Instagram

“Alguém comentou que Ludmilla estava bonita e ele disse: ‘Mas também, com o dinheiro que ela tem’. Oxe, mas ele já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê? Diz aí, meu irmão. Se perdeu? Gastou o dinheiro e não cuidou da cara?”.

Por fim, a empresária não escondeu a vontade que tem em ver o cantor fora do reality show. “Pare de ser fã encubado. Rodriguinho, não está com saudade dos netos? Vovô surtou. Manda para casa. Misericórdia”, completou.