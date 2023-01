Lucas Lucco fala sobre BBB, parceria dos sonhos e planos para 2023

Depois de aparecer em diversas listas de possíveis participantes do BBB, Lucas Lucco conversou com a coluna LeoDias e falou sobre o reality show, se aceitaria ou não encarar o confinamento e como se comportaria no jogo. O cantor também adiantou os planos para sua carreira em 2023 e falou sobre seu lado empresário.

“Se eu não tiver compromissos inadiáveis durante o tempo do reality, aceitaria sim”, revelou Lucas Lucco. Segundo o cantor, sua participação no BBB seria uma ótima oportunidade para mostrar um Lucas que o público não teve oportunidade de conhecer.

Cantor Lucas Lucco

Cantor Lucas Lucco

Lucas Lucco (Reprodução: Instagram)

Lucas Lucco (Reprodução: Instagram)Lucas Lucco (Reprodução: Instagram)

lucas-lucco

Lucas LuccoReprodução/Band

***Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco é outra aposta para o programa. De acordo com os internautas, ele deve ser um dos 11 integrantes do grupo dos famososReprodução/Instagram

lucas lucco 3

Lucas LuccoReprodução/Instagram

O artista apostou que, no jogo, seria o tipo de participante que se entrega nas provas. “Eu acho que seria o que tem sangue no olho na hora das provas e aquele que não consegue disfarçar se gosta ou não de determinada pessoa ou grupo”, avaliou.

2023 promete ser um ano intenso na vida profissional do cantor. Já em janeiro, ele vai gravar a segunda parte do DVD 777, com 15 músicas inéditas e quatro participações especiais. Depois, tem a gravação de um DVD de 10 anos de carreira e o lançamento de um trabalho como ator. “É o lançamento do meu primeiro filme para uma plataforma”, adiantou.

Questionado sobre parcerias, Lucas Lucco expressou o desejo de gravar mais uma música com Gusttavo Lima, com quem já tem a canção Disputa. “Eu amo colaborações e sempre faço questão de convidar artistas para somar comigo em meus trabalhos. Um feat. que já fiz, mas seria incrível gravar uma nova música com o meu amigo GL”, disse.

O cantor falou ainda sobre seu lado empresário. Ele se dedica a uma rede de academias. “A rede Skyfit academias surgiu no segundo ano de pandemia. O nosso propósito sempre foi democratizar a atividade física, por isso, optamos pelo modelo Low cost, em que oferecemos academias completissimas e muito bem montadas. Eu e meu sócio Bruno Berardo inauguramos as duas primeiras unidades em 2020 e depois se tornaram sete. A partir daí, resolvemos franquear. Finalizamos o ano de 2022 com 80 unidades e R$ 45 milhões de faturamento. O objetivo para 2023 é dobrar o faturamento e o número de unidades espalhadas pelo Brasil”, explicou.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.