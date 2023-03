Embaixada da Suíça promove evento para divulgar o turismo no país

Durante o coquetel, o embaixador Pietro Lazzeri e o diretor do turismo da Suíça, Fabien Clerc, divulgaram o Switzerland Travel Experience 17/03/2023 11:45, atualizado 17/03/2023 11:50

Pedro Iff/Especial Metrópoles

Em 2022, a Suíça recebeu em torno de 220 mil brasileiros. O ano em que o país europeu mais acolheu visitantes do solo verde-amarelo foi em 2019. Em 2023, a Embaixada da Suíça visa quebrar o recorde. Não à toa, tem promovido a Switzerland Travel Experience em vários estados do Brasil. Na capital federal, o evento reuniu convidados em um coquetel exclusivo, oferecido pelo embaixador Pietro Lazzeri na noite dessa quarta-feira (15/3).

O coquetel contou com a presença do diretor do turismo da Suíça no Brasil, Fabien Clerc, e de uma comitiva de 15 representantes do setor. Os executivos participantes se sobressaem quando o assunto é receber brasileiros no território suíço. Em entrevista à Coluna Claudia Meireles, o embaixador ressaltou ser um “orgulho apresentar a variedade” de seu país.

“Tem montanha, hotéis e chocolate. Estamos compartilhando tudo com nossos amigos brasileiros que gostam muito da Suíça. Essa é uma característica, no caso, o suíço gostar muito do Brasil e o brasileiro gostar da Suíça. É um casamento perfeito”, enfatizou Pietro Lazzeri.

Embaixador Pietro Lazzeri abrindo a cerimônia e discursando sobre o evento com Fabien Clerc. O coquetel foi realizado na Embaixada da Suíça, na Asa SulPainel de foto da Switzerland Travel Experience com bicicletaPara Fabien Clerc, há bastante “similaridade entre as duas nações” por englobar várias culturas. Na avaliação dele, quando o brasileiro desembarca em território suíço, se depara com três povos. “Hoje, você não precisa ir para a Itália, França e Alemanha, já tem de tudo e a gastronomia das três culturas lá”, endossa o gestor.

Confira os cliques:

Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, e o diretor do Switzerland Tourism, Fabien ClercEmbaixatriz da Áustria Angélica Scholz, Bertha Pellegrino e a embaixatriz da Suíça Enrica BattistutaStephan Neidhart, Júlia Steiger e Aurélia CarlenMarco Antônio e Camille PanzeraFlávio Marcílio, Janete Vaz, Antenor Madruga e Thaís MadrugaEmbaixatriz da Suíça Enrica Battistuta, Jane Godoy e Irany PoubelMaria Fernanda Miziara, Ilca Maria Estevão e Sabrina PessoaThiago de Paula, Meret GeissBuhler, Christof Rigert e Fabiano BarbosaJoel Vuigner, Philippe Dayer, Edson AlmeidaFabien ClercPietro LazzeriMauro Henrique Faria, Lorena Faria, Janete VazLuan Peres e Antônio de CastroEquipe do Switzerland Travel ExperienceJane GodoyWilliam Dubsum e Eloísa de AzevedoMauro Henrique Faria, Lorena Faria, Janete Vaz e Marcelo ChavesPietro Lazzeri e Stephan GaehwilerThiago Malva e Walter MalvaCláudio e Fabiana CohenFabien Clerc e Pietro Lazzeri sorteando uma passagem aéreaEnrica Battistuta seleciona o sorteadoA vencedora do sorteio Rochelly CostaManu PeixotoJoão Carlos Silva e Irany PoubelQueijo Brie para os convidadosConvidados durante o discursoEscultura de vaca suíçaPara saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

Mais lidas