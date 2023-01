Lula anuncia Joênia Wapichana para presidência da Funai

A deputada federal pelo Estado de Roraima, Joênia Wapichana foi escolhida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidência da Fundação Nacional do Indígena (Funai). Ela mesma deu a notícia aos jornalistas quando deixava o hotel em que Lula está hospedado em Brasília, onde toma posse neste domingo, 1º. Joênia disse que terá como uma das principais pautas à frente da fundação a demarcação e proteção das terras indígenas. Logo depois, Lula postou a notícia em seu perfil no Twitter, dizendo que finalmente a Funai será presidida por uma mulher indígena. A Fundação ficará sob a gestão do futuro Ministério dos Povos Originários, que terá Sônia Guajajara como ministra. Atualmente, a Funai está ligada ao Ministério da Justiça. Já a Secretária Especial de Saúde Indígena (SESAI) será comandada , ficando sob a gestão dWeibe Tapebao Ministério da Saúde.

