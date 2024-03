Lula diz que Bolsonaro “sabe que fez caca”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) sabe que fez “caca” e que está com medo de ser preso no âmbito da investigação que apura suposta tentativa de golpe de Estado na administração passada. A declaração do petista ocorreu na noite desta segunda-feira (4/3) na cerimônia de abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

“Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado. Aquele ato, o que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe e que sabe que ele vai para Justiça”, declarou o presidente, referindo-se à manifestação convocada por Bolsonaro.

Apoiadores de Bolsonaro se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar a favor do ex-presidente, investigado por supostamente planejar um golpe de Estado com membros do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas.

No ato, Bolsonaro defendeu anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Vândalos que destruíram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, têm sido condenados por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio da União.

“Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridades no Brasil. Agora nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil”, disse o ex-presidente.

Lula, por sua vez, argumenta que o possível pedido de anistia pedido por Bolsonaro seja uma forma dele tentar escapar da prisão, visto que está sendo investigado no inquérito que apura suposta tentativa golpista.

“Sabe que ele vai ser julgado e se ele for julgado, ele pode ser preso. E ele está tentando escapar”, afirmou Lula durante discurso.

March 5, 2024

O evento, promovido pelo Ministério da Cultura, acontece entre segunda e sexta-feira (8/3). A organização espera um público de 3 mil participantes durante os cinco dias de conferência.

Estiveram na abertura nomes do primeiro escalão do governo Lula, como as ministras da Cultura, Margareth Menezes, e da Saúde, Nísia Trindade.