Lula diz que EUA irão aderir ao Fundo Amazônia

O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira (10/2), após reunir-se com o presidente Joe Biden, na Casa Branca, que os Estados Unidos irão aderir ao Fundo Amazônia, por meio do qual Alemanha e Noruega contribuem para a proteção da Amazônia.

Lula disse que levou a Biden a necessidade de países desenvolvidos aderirem a um fundo, podendo ser o Amazônia ou não, para a preservação de florestas em países que têm grandes áreas de reservas florestais.

“Países ricos precisam assumir a responsabilidade de financiar países com reservas florestais. Só na América do Sul, nós temos o Peru, a Colômbia, a Venezuela, as Guianas. Nós temos a necessidade de preservar e o que eu posso dizer é que ele vai participar”, disse Lula.