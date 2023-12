PSB e PSD negociam apoiar nome do MDB em Salvador, em 2024

1 de 1 O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior – Metrópoles – Foto: nullDirigentes do PSB e PSD negociam uma aliança com PT e MDB na Bahia para apoiar o atual vice-governador do estado, Geraldo Júnior (MDB), à Prefeitura de Salvador em 2024.

As negociações começaram em meados de dezembro, por meio de reuniões em Brasília. A ideia seria unificar a atual base de Lula contra o atual prefeito, Bruno Reis (União Brasil), que tentará reeleição.

Até então, tanto o PSD quanto o PSB cogitavam lançar candidaturas próprias à prefeitura da capital baiana, com os deputados federais Antonio Brito e Lídice da Mata, respectivamente.

Com as negociações para apoiar um nome do MDB, porém, a tendência é que os dois partidos desistam. Também pesa a favor disso o foco de Brito na sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara em 2025.

