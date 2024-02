Lula enviará mais dinheiro a agência da ONU suspeita de ajudar Hamas

O presidente conclamou países a retomarem financiamento da UNRWA; entidade é suspeita de facilitar ataque a Israel

Na imagem, da esquerda para a direita, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja e o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, no jardim da Embaixada da Palestina em Brasília Ricardo Stuckert/Planalto – 8.fev.2024

PODER360 10.fev.2024 (sábado)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na 5ª feira (9.fev.2024) que enviará mais dinheiro à UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência e Trabalho para Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, na sigla em inglês). A entidade é suspeita de colaboração com o Hamas nos ataques a Israel de 7 de outubro de 2023.

“As recentes denúncias contra funcionários da UNRWA precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-la”, disse o petista em discurso na Embaixada da Palestina, onde foi homenageado em um jantar. Leia a íntegra (PDF – 39 kB) do discurso.

Lula também conclamou a comunidade internacional a “manter e reforçar suas contribuições” e declarou: “Meu governo fará aporte adicional de recursos para a agência”.

Vários países suspenderam o financiamento à UNRWA no final de janeiro, depois que o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter sido informado sobre alegações de que vários de seus funcionários estiveram envolvidos nos ataques de 7 de outubro.

Neste sábado (10.fev.2024) foram divulgadas imagens de túneis com datacenters que o Exército de Israel afirma serem usados por militantes do Hamas para abastecimento elétrico e informacional e para comunicação. Alguns deles passavam por baixo de instalações da UNRWA, incluindo a sede da agência.

Assista (5min22s):

O jantar na Embaixada da Palestina foi uma homenagem oferecida a Lula pelo embaixador palestino, Ibrahim Alzeben, em nome do Conselho de Embaixadores Árabes no Brasil e dos Embaixadores dos Estados Membros da Organização de Cooperação Islâmica. O chefe do Executivo recebeu a condição de integrante honorário da Fundação Yasser Arafat.

O presidente também defendeu que Israel acate a decisão da CIJ (Corte Internacional de Justiça), que determinou que o país evite “um genocídio” em Gaza. Classificou o ataque do Hamas como um ato “terrorista”, mas disse condenar “com igual veemência a reação desproporcional de Israel”. Também defendeu a criação de um Estado palestino.