Lula faz exames de rotina no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, neste sábado (13/1), exames de rotina no hospital Sírio Libanês de São Paulo.

De acordo com boletim médico publicado pela unidade de saúde, os resultados não mostraram alterações.

“Durante a permanência foi acompanhado pela Dra. Ana Helena Germoglio e Prof. Dr. Roberto Kalil Filho”, informa o documento.

Mudança de agenda para o fim de semana O presidente cancelou uma viagem ao Rio de Janeiro prevista para sexta-feira (11/1), e decidiu passar o fim de semana em São Paulo. O Palácio do Planalto não informou o motivo do cancelamento da agenda no Rio.

Segundo previsão da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula viajaria para Itaguaí (RJ) para participar da entrega do submarino Humaitá, que será usado pela Marinha no patrulhamento das águas jurisdicionais brasileiras.

O veículo foi construído pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) – iniciativa que teve origem em acordo firmado com a França, em 2008, no segundo governo Lula.

