Lula grava pronunciamento de Natal para TV

Reprodução

1 de 1 imagem colorida de Lula durante pronunciamento na TV – Foto: ReproduçãoO presidente Lula gravou, nesta quinta-feira (21/12), o pronunciamento que irá ao ar em cadeia nacional de rádio e TV na noite de 24 de dezembro, véspera de Natal.

Segundo auxiliares presidenciais, a mensagem terá como motes principais as palavras “união e reconstrução” e “paz e harmonia”, já usados em recentes propagandas do governo.

No vídeo, Lula faz uma prestação de contas do primeiro ano de seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto e faz projeções para o governo em 2024.

O petista pretende tirar férias entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro. Como antecipou a coluna em 10 de dezembro, ele deve passar o Réveillon no litoral do Rio de janeiro.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?