Governo nomeia sindicalista para discutir os salários dos servidores

O economista Sérgio Mendonça está de volta à função de discutir e negociar os reajustes dos servidores públicos federais. Ele ocupou esse cargo durante os governos do PT, quando comandou a chamada “mesa de negociação permanente” com os funcionários.

Mendonça foi nomeado hoje secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, que será vinculado à ministra da Gestão, Esther Dweck.

Ele foi secretário de Recursos Humanos e de Relações de Trabalho no Serviço Público, que era ligado ao Ministério do Planejamento. Mendonça foi diretor do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e também presidiu a Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa.

A volta da mesa permanente para negociação de salários dos servidores foi um compromisso de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.