Lula intensifica campanha para prefeitos com críticas a Bolsonaro

Petista fez menções negativas ao ex-presidente ao menos 14 vezes em discursos e entrevistas; estratégia visa especialmente cidade de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manterá o embate com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário político, ao longo de 2024 com o objetivo de repetir a polarização das últimas eleições no pleito municipal.

Para manter a rivalidade acesa, o petista tem feito críticas e comparações em discursos públicos. De acordo com levantamento feito pelo Poder360, o chefe do Executivo criticou seu antecessor ao menos 14 vezes em falas públicas apenas em 2024.

Lula mantém o discurso de que recebeu um país devastado por uma “praga” e que assumir o governo em 2023 “foi como chegar em um roçado tomado por carrapicho”. Também fez comentários diretos sobre Bolsonaro quando o chamou de “psicopata”. E classificou a privatização da Eletrobras, realizada no governo anterior, como um “escárnio”, um “desmonte do Estado”.

O epicentro da estratégia será a corrida pela Prefeitura de São Paulo.

Em entrevista à rádio Metrópole, da Bahia, em 23 de janeiro, o petista disse que a disputa pela capital paulista será uma “confrontação direta” entre os 2.

“Na capital de São Paulo é uma coisa muito especial. Uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente, é entre mim e a figura”, disse, sem citar o nome de Bolsonaro. Assista (3min1s):

Lula apoia o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) para a prefeitura paulistana. O petista costurou ainda o retorno da ex-prefeita Marta Suplicy para o PT. Ela será indicada pelo partido para a vaga de vice na chapa com o psolista.

Marta se filiará ao PT em 2 de fevereiro em um evento que deverá contar com a presença do presidente. É a 1ª vez que o partido abriu mão de ter candidato na cidade.

Leia mais sobre a disputa em SP:

De volta ao PT, Marta dizia que partido havia traído os brasileiros Em 2022, Lula venceu Bolsonaro na capital paulista. O petista obteve 53,54% dos votos válidos, e o seu adversário, 46,46%. Por isso, o presidente avalia ter boas chances de influenciar na disputa pelo comando da maior cidade do país.

Boulos terá como oponente o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Bolsonaro já declarou apoio a ele, mas ainda há dúvidas sobre se o manterá ou se estará em outro palanque, como o do seu ex-ministro Ricardo Salles (PL).

Além de São Paulo, o PT tem como objetivo aumentar significativamente o número de prefeitos atuais e conquistar capitais. Em 2020, o partido ficou sem o comando de nenhuma capital do país e elegeu 182 prefeitos. Até o fim de 2023, chegou a 227, porque gestores municipais migraram para o partido.

Por isso, os petistas contam com a influência de Lula para impulsionar as candidaturas do partido e de aliados pelo país. Lula já declarou que irá visitar todos os Estados do país até o fim do 1º semestre de 2024. Só em janeiro, ele esteve na Bahia, Pernambuco e Ceará.

“Eu acho que nós vamos ganhar em muitas capitais. E depois, a disputa é entre um governo que coloca o povo em 1º lugar para tentar resolver os problemas dele e o governo da fake news, o governo do desastre, que não acredita nas coisas normais que a humanidade tem que acreditar. Então, vai ser essa disputa que vai se dar e eu terei muito prazer de fazer essa disputa”, disse Lula.

O discurso polarizado contrasta com o tom que o petista adotou em meados de 2023, quando pregava pacificação e união do país.

Em agosto, em sua live semanal, o presidente contou uma anedota sobre um cachorro latir para alguém. No caso, quando pedia que as pessoas deixassem as brigas políticas de lado, a moral do conto era de paciência: “Quando o cachorro late pra gente, a gente não late para o cachorro. Então, é preciso que a gente reaprenda a viver democraticamente”.

Já em dezembro, durante a conferência petista para as eleições de 2024, a história foi repetida para um público de pretensos candidatos, mas a orientação dada pelo petista foi outra: “Não pode aceitar provocação nem ficar com medo. Quando o cachorro late para a gente, a gente não baixa a cabeça, a gente late para ele também”.

Compare a mudança no vídeo abaixo (2min13s):