Prefeitura inicia implementação de sistema de drenagem em bairro de Teixeira de Freitas

Implementação de sistema de drenagem no bairro Caminho do Mar (Foto: Junior Origem)

O funcionamento adequado das áreas urbanas é garantido por uma série de fatores; dentre eles, um sistema de drenagem eficiente que evita inundações e minimiza demais danos causados pela água das chuvas. Este é um dos serviços de destaque da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, que no momento é realizado no bairro Caminho do Mar.

Através da Secretaria de Infraestrutura, a equipe responsável segue atuando em vias como a rua Putumuju, que sofreu com inundações recentemente Por isso, ocorre a implementação da rede de drenagem para garantir a segurança, qualidade de vida e sustentabilidade da área urbana de Teixeira de Freitas.

