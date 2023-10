Lula sanciona Desenrola Brasil sem vetos e mantém programa de renegociação de dívidas

Texto aprovado também limita os juros rotativos do cartão de crédito e busca diminuir a inadimplência e o super endividamento das pessoas

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação

Além de renegociar o valor da dívida, o texto prevê ainda impor um limite para os juros do cartão de crédito



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta terça-feira, 3, sem vetos, o projeto de lei que limita os juros rotativos do cartão de crédito e regulamenta o Desenrola Brasil, programa para renegociação de dívidas do governo federal. A sanção ocorre na data limite para aprovação da proposta sem perder a validade. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. “A aprovação do Desenrola Brasil pelo Senado garante a continuidade do programa. Boa notícia para quem tem dívidas e quer limpar o nome com desconto e parcelado”, postou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na rede social X, antigo Twitter. Como o site da Jovem Pan mostrou, o projeto estabelece normas para facilitar o acesso ao crédito e diminuir a inadimplência e o super endividamento das pessoas. Além de renegociar o valor da dívida, o texto prevê ainda impor um limite para os juros do cartão de crédito, que deve ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A tendência é que esse valor não possa superar o dobro do valor original da dívida. Em apenas três meses, por conta do Desenrola, os bancos renegociaram R$ 15,8 bilhões em dívidas de 1,73 milhão de pessoas entre os meses de julho e setembro, segundo dados da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), contando apenas a faixa 2 do programa. Além disso, cerca de seis milhões de pessoas com dívidas bancárias de até R$ 100 tiraram o nome do vermelho.