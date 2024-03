Lula volta a dizer que condena ataque do Hamas e fala em “carnificina”

O presidente cobra ação da ONU e pede a libertação de reféns de ambos os lados; Israel, entretanto, mantém prisioneiros de guerra

20.mar.2024

Mariana Haubert Mateus Maia 20.mar.2024 (quarta-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta 4ª feira (20.mar.2024) que o PT (Partido dos Trabalhadores) condena o ataque do Hamas contra Israel, que deu início ao conflito no Oriente Médio em 7 de outubro de 2023. O petista chamou o conflito de “carnificina” e repetiu que se trata de um “genocídio”.

“Da mesma forma que nós do PT condenamos o ato terrorista do Hamas, da mesma forma que nós defendemos que o Hamas tem que libertar os reféns israelenses e que Israel tem que libertar os reféns palestinos”, disse Lula durante discurso no evento de comemoração do aniversário de 44 anos do partido, em Brasília.

No entanto, Lula cometeu um equívoco em sua declaração. O Hamas mantém reféns, como mulheres, crianças e idosos capturados, enquanto Israel mantém prisioneiros de guerra capturados durante o conflito.

No evento, o presidente ainda cobrou uma ação da ONU (Organização das Nações Unidas) na região da guerra.

O Brasil foi o 1º país a reconhecer o Estado da Palestina. Desde o início da escalada de conflito, Lula tem feito críticas a Israel e apoiou a iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça da ONU para investigar “atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados” e determinar o cessar-fogo imediato de Israel na Faixa de Gaza.

Lula também comparou a operação militar israelense com o Holocausto. A declaração foi seguida de uma resposta em alto tom do governo israelense, que fez reprimenda pública ao embaixador brasileiro Frederico Meyer no Museu do Holocausto e declarou Lula “persona non grata” (ou seja, que não é bem-vinda) em Israel até que peça desculpas pela fala.