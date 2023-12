Mãe de um dos filhos de Ronaldo revela affair com outro atleta famoso

Michele Umezu, que ficou conhecida por ser a mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, abriu o jogo sobre cantadas de jogadores de futebol. Em conversa exclusiva com a coluna, a fisiculturista revelou que ficou com Cristiano Ronaldo em Tóquio, no Japão.

“Conheci vários famosos em Tóquio (onde morou por anos), pessoas muito importantes, inclusive Cristiano Ronaldo, que é um homem incrível”, contou ela, que é mãe de Alexander, segundo herdeiro do atleta.

Ainda durante o papo, Michele Umezu deu mais detalhes sobre o encontro: “Gostei muito dele, inclusive ele já sabia que eu tinha filho com o Ronaldo. Temos amigos em comum. Até me perguntou se o Ronaldo estava me ajudando. Na época, eu estava com os advogados no Japão”, recordou.

A fisiculturista disse também que ficou com outros famosos e que sofre julgamentos por ter se relacionado com jogadores de futebol.

Michele Umezu

Mãe de um dos filhos de Ronaldo, Michele Umezu revela affair com Cristiano Ronaldo Divulgação

Michele Umezu – ABRE

Michele Umezu revela que ex não paga pensão: “Já fez ameaças” Reprodução

Michele Umezu (4)

Michele Umezu

Ex de Ronaldo, Michele Umezu

Ex de Ronaldo, Michele Umezu revela cantadas de jogadores casados

Ex de Ronaldo, Michele Umezu

Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Fã ofereceu R$ 20 mil por foto nua de ex Ronaldo, Michele Divulgação

Michele Umezu

Fã oferece R$ 20 mil por foto nua de ex Ronaldo, Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Fã oferece R$ 20 mil por foto nua de ex Ronaldo, Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Fã oferece R$ 20 mil por foto nua de ex Ronaldo, Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Mãe de um dos filhos de Ronaldo, Michele Umezu revela affair com Cristiano Ronaldo Divulgação

Michele Umezu

Michele Umezu Reprodução

Michele Umezu

Michele Umezu Reprodução

Michele Umezu

Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Mãe de um dos filhos de Ronaldo, Michele Umezu Divulgação

Michele Umezu

Mãe de um dos filhos de Ronaldo, Michele Umezu fala de libido e anabolizantes Diculgação

Michele Umezu

Mãe de um dos filhos de Ronaldo, Michele Umezu fala de libido e anabolizantes Divulgação

“Eles são muito assediados. Na verdade, eles que escolhem com quem querem ficar. Nenhuma mulher é capaz de forçar cara famoso, cheio de mulher em cima e, sim, o contrário. Eles forçam”, declarou ela, antes de desabafar:

“Mas as pessoas gostam de julgar. Nem imaginam que até hoje tem muitos jogadores me procurando e outros famosos de fora. Mas sempre é a mulher que leva a culpa. Fiquei com o Edmundo, hoje somos amigos. Gosto muito dele”, contou.

A estudante de biomedicina disse que é muito paquerada por famosos, e muitos deles casados. Porém, não tem paciência. Por isso, prefere aplicativos de relacionamento.

“Moro num condomínio cheio de famosos e jogadores, e sou muito assediada. Hoje estou solteira, conhecendo e falando com algumas pessoas, já estou numa fase que não tenho mais paciência para festa, noitada nem praia. Sempre vem um [dar em cima]”, pontuou.

Michele Umezi destacou o motivo de preferir conhecer pessoas virtualmente: “No aplicativo, não gostei, já bloqueio. Por isso, prefiro aplicativo de relacionamento”, destacou.

Umezu declarou que não tem tempo a perder com pessoas que não têm o mesmo propósito que ela: “Não tenho tempo de joguinho, dúvidas, e nem para ficar conhecendo várias pessoas. Tenho muitas obrigações como atleta, mãe, trabalho, negócios, estudos. Não tenho tempo para pessoas que não têm o mesmo objetivo, a mesma visão. Já passei dessa fase”, definiu.

Apesar de ser taxativa, a fisiculturista se mostrou aberta: “Lógico que se eu conhecer e gostar da pessoa, nada me impede. Sou solteira”. E a seletividade dela não é apenas nos relacionamento amorosos:

“Hoje eu escolho bem minhas amizades e as pessoas que eu quero do meu lado. Opção é o que não falta, desde jogadores, artistas, traficante, policial, político, tem de tudo… Hoje estou com 41 anos, só quero ter paz e focar nos meus objetivos, não sou santa, mas graças a Deus não faço parte do meu passado. Hoje eu vivo uma nova história”, encerrou.

Proposta indecente por foto nua Michele Umezu, mãe de um dos filhos de Ronaldo, decidiu entrar no OnlyFans, após receber várias propostas de seguidores. Em um bate-papo exclusivo com a coluna, a fisiculturista e estudante de biomedicina revelou que chegaram a oferecer R$ 20 mil por imagens suas treinando completamente nua. Ela promete surpreender com o conteúdo na plataforma adulta.

“Recebia muitas propostas. Muita gente me pedindo fotos, inclusive mulheres. Nunca vendi. Ainda tiveram alguns famosos me pedindo nudes”, revelou Michele Umezu, de 41 anos, que é mãe de Alexander, de 17.

Apesar de criar seu perfil no site, a fisiculturista garantiu que não haverá imagens muito explícitas: “Também não planejo vender packs ou fazer chamadas de vídeo no OnlyFans. Será apenas o que eu postar”, afirmou ela, antes de completar:

“Fotos sensuais, nu artístico. Não vou postar pornografia”, adiantou ela. Michele declarou, ainda, que não foi o dinheiro que a motivou: “Sou bem-sucedida, tenho meus negócios na área da moda, estética, cursos e faço consultorias. Vou começar meu podcast e palestras de autoestima, especialmente para mulheres. E, como atleta, tenho meus patrocinadores”, pontuou.

Para a fisiculturista, a criação da conta no Onlyfans teve um objetivo mais amplo: “Foi a possibilidade de elevar a autoestima feminina. É possível, aos 41 anos, se superar, ser profissional, sensual, mãe, atleta e dona de si”, declarou.

E continuou com seus conselhos: “Qualquer mulher pode fazer fotos sensuais e entrar na plataforma. Tem todos os tipos de conteúdo e todos os tipos de corpos. Não é como as revistas de antigamente que tinham um padrão estabelecido”, comentou ela.

Michele disse que em breve terá novidades: “Estou preparando o material. Quem entrar vai se surpreender”, destacou. E desafou: “Muita gente me julgando sem eu começar. Acho incrível como isso incomoda tanta gente…”, lamentou.