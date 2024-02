O homem dos seis dedos numa mão faz Lula rir à toa

Uma vez, nos anos de 1980, quando as máquinas de escrever ainda moviam ruidosamente as redações de jornais e revistas, a VEJA pisou feio no tomateiro. Foi no tempo que se celebrava universalmente o 1º de abril como Dia da Mentira. Hoje, na era das redes sociais, Dia da Mentira é todo dia, e a cada minuto.

A revista inglesa New Scientist, por costume e brincadeira, publicara a notícia da descoberta do “boimate”, resultado da combinação do gene do boi com o tomate. A VEJA levou a notícia a sério e republicou-a como verdade em sua edição 764, de 27 de abril de 1983. Desculpou-se depois, mas o estrago já estava feito.

A edição desta semana da revista, que foi ontem para as bancas e está no seu site à disposição dos assinantes, trouxe algo capaz de rivalizar com o boimate. Na capa, em chamada para a reportagem “O exagero da patrulha”, aparece a fotografia de um homem com seis dedos na mão direita e cara de indignado.

A indignação tem a ver com o conteúdo da reportagem sobre os excessos do politicamente correto. Os seis dedos do homem só podem ter a ver com o mal uso da Inteligência Artificial. Chamado pelos desafetos de “Nine” por ter perdido um dedo em um acidente, e tantas vezes alvo de críticas da VEJA, Lula deve estar rindo à toa.