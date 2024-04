“Pra Avaliar” é a nova música de trabalho e a nova faixa do álbum ‘Origens’

Chega nas plataformas de streams “Pra Aliviar”, a nona faixa do álbum ‘Origens’, o mais novo projeto de Adônis Maia, que será lançado no próximo dia 26 de abril. A música foi criada para o evento da Zona Leste – SP. A faixa chega acompanhada de seu respectivo web-vídeo, também registrado na ocasião do evento e momentos documental, assinado e produzido pelo artista Adônis Maia.

No último dia 16 de março, Adônis apresentou a nova música, junto com as demais do álbum ‘Origens’, a primeira faixa do álbum “Só Deus”, que traz um drill eletrizante com produção de Claudio Back e com o sucesso presente na grade do canal Music Box Brazil “Tormenta”. Além dessas o projeto apresenta a músicas com participação de peso ‘Not Bad Boy’ com Fernandinho Beat Box. Todas essas músicas estão disponíveis nos Apps musicais e acompanhadas de seus respectivos vídeos.

O novo álbum de Adônis Maia traz ao todo 10 canções, formato no qual o cantor vem conquistando seu público ao longo de sua história. O projeto contará ainda com algumas novidades, que será anunciada em breve junto com o lançamento do álbum.

