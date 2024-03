Mais 5 Estados iniciaram vacinação contra a gripe nesta 2ª; leia calendário

Imunização teve início nesta 2ª feira (25.mar); todos os municípios que constavam no plano da Saúde já receberam as vacinas

Apesar de a campanha nacional contra a influenza iniciar nesta 2ª feira (25. mar), vários municípios já iniciaram a vacinação; na foto, uma seringa sendo preparada para a aplicação de vacina Rovena Rosa/Agência Brasil – 18.jul.2023

Bruna Aragão 25.mar.2024 (segunda-feira) – 17h40



Tradicionalmente realizada nos meses de abril e maio em todo o país, em 2024, a campanha de vacinação contra a gripe tem início oficialmente nesta 2ª feira (25.mar.2024) e vai até o 31 de maio. Contudo, a maior parte dos Estados do Brasil antecipou o início da imunização nos municípios devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país.



Ao Poder360, o Ministério da Saúde confirmou que distribuiu todas as doses às secretarias de saúde estaduais no início deste mês de março. Apesar de a campanha oficial de imunização nacional estar prevista para esta 2ª feira, o início das vacinação fica a critério de cada Estado e de seus respectivos municípios.

Centro-oeste No Centro-Oeste, Goiás e Distrito Federal iniciaram suas campanhas de vacinação antes do previsto, na 6ª feira (22.mar) e na 3ª feira (19.mar), respectivamente. Já no Mato Grosso, a campanha terá início de modo tardio em relação às outras unidades da federação da região.

Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde) do MT, o atraso se deve porque as 264 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado chegaram na 3ª feira (19.mar), não havendo tempo hábil para a distribuição aos 142 municípios a tempo do início nesta 2ª.

No Mato Grosso do Sul, 108 mil doses foram recebidas para atender aos 79 municípios na 6ª feira (15.mar). Ao Poder360, a secretaria estadual informou que a estratégia de vacinação é de responsabilidade exclusiva dos municípios no Mato Grosso do Sul, onde cada um possui seu próprio cronograma de ação imunizante.

Nordeste A estratégia é adotada em demais Estados. Em Pernambuco, por meio do PEI (Programa Estadual de Imunizações), os municípios estão autorizados a iniciar suas estratégias de forma antecipada, a partir do recebimento dos imunobiológicos.

Em Recife (PE), por exemplo, a prefeitura começou a aplicar doses em crianças de 6 meses a 6 anos, trabalhadores da Saúde e pessoas acima dos 60 anos na 3ª feira (19.mar).

Sudeste No Sudeste, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) começou a vacinação na 5ª feira (21.mar). O Estado Espírito Santo recebeu 14.800 doses na 6ª feira (15.mar), disponibilizando-as para que os municípios iniciassem a vacinação na 2ª feira (18.mar).

Já os Estados de São Paulo e Minas Gerais darão início a campanha junto ao calendário oficial, nesta 2ª feira (25), juntamente ao Paraná (Sul), Alagoas (Nordeste) e Piauí (Nordeste).

Nordeste No Nordeste, grande parte dos Estados iniciou suas respectivas campanhas previamente. Salvador (BA) iniciou a vacinação contra a Influenza na 6ª feira (8.mar). Todas as doses previstas aos municípios da Bahia foram distribuídas até 7 de março.

Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba deram abertura às campanhas na 2ª feira (18.mar). Em 11 de março, o Ceará iniciou as imunizações e Sergipe começou a distribuição gradativa das doses para os municípios.

Na última semana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também já haviam distribuído os imunizantes recebidos pelo Ministério da Saúde para todas as suas CRS (Coordenadorias Regionais de Saúde).

Aos municípios que optarem pela realização de um “dia D” de mobilização, o órgão federal orienta que seja realizado em 13 de abril.

Norte Na região Norte, a imunização contra a influenza acontecerá no 2º semestre de 2024. A estratégia do Ministério da Saúde busca atender às particularidades climáticas da região, que inicia no período do Inverno Amazônico, onde há maior circulação viral e de transmissão da gripe.

Iniciam suas campanhas oficialmente hoje: Alagoas (Nordeste); Piauí (Nordeste); Minas Gerais (Sudeste); São Paulo (Sudeste); Paraná (Sul). Podem se vacinar neste 1º momento: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos; Trabalhadores da Saúde; Gestantes; Puérperas; Professores dos ensinos básico e superior; Povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais; Pessoas em situação de rua; Profissionais das forças de segurança e de salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); Trabalhadores portuários; Funcionários do sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos). Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.