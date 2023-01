Malê Debalê promove 42º Festival de Música para escolher composições do Carnaval

O tradicional bloco afro Malê Debalê, com sede em Itapuã, começa a escolher neste domingo (22) as canções que irão animar o Carnaval da agremiação em 2023. A escolha da Música Poesia e das Músicas Temas ocorrem durante o 42º Festival de Música Malê Debalê, no qual os compositores apresentam sua propostas para animar a turma na avenida.

Neste domingo, será a vez da Música Poesia. Já no dia 29 serão escolhidas as Músicas Tema, que terão de ser baseadas, este ano, sob o mote ‘Malê do Abaeté – O Maior Balé Afro do Mundo’.

Confira a lista de concorrentes do primeiro dia.



“É uma experiência única, um evento que traz toda essência dos blocos afros”, afirma a organização do evento.

O Festival Malê acontece na sede do bloco, no Parque do Abaeté, em Itapuã, com entrada gratuita. A festa também marcará o retorno do evento ao espaço, que passou por uma ampla revitalização.

Serviço

O quê: 42° Festival de Música Malê Debalê

Quando: 22 e 29 de janeiro de 2023, a partir das 18h

Onde: Sede do Malê Debalê. Parque Metropolitano do Abaeté, s/n, Abaeté ‒ Itapuã. Salvador-BA. CEP: 41610-510.

Mais informações: @maledebaleoficial.

