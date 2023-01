Manifestantes bloqueiam Avenida 23 de Maio em São Paulo

Grupo que protesta contra o resultado das eleições fechou uma das principais avenidas da capital

Reprodução/ JP TV

Manifestantes contra o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva bloquearam parcialmente a Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas da capital de São Paulo na tarde deste domingo, 8. O grupo também invadiu o Palácio da Alvorada, em Brasília, e tem outros atos de protesto pelo país. Além da saída do presidente empossado no dia 1º, os manifestantes pedem intervenção militar. A Tropa de Choque foi acionada. Na noite de sábado o ponto de parada foi em frente ao Aeroporto de Congonhas. Neste domingo os manifestantes se reúnem em frente ao Parque Ibirapuera.

