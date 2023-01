Mar vermelho: apoiadores de Lula celebram a chegada de 2023 em Brasília

Branco e vermelho são as cores que mais compõem a celebração de Ano-Novo no centro de Brasília neste 31 de dezembro, último dia de 2022. Devido às manifestações políticas, muitos brasilienses e turistas trocaram a cor convencional de roupa da virada do ano – o branco – pelo vermelho.

“É a cor de 2023. O adjetivo é felicidade e o verbo é retorno. O que eu espero para o ano que chega é que o povo viva com dignidade. Que vivamos um ano de esperança e paz”, comemorou a secretária Cynthia Wanessa Caetano de Carvalho, 47.

Ela é goiana e veio para Brasília com o marido para acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1°/12).

Quem também esteve na Torre de TV foi o casal de pernambucanos Marcelo Venezes, 59, e Isabela Valência, 53. Os dois chegaram na capital federal em 29 de dezembro, também para acompanhar a posse.

foto-amigas-petistas-celebram-chegada-do-ano-novo-em-brasília-na-vespera-da-posse-de-lula

As amigas Aldineia Melo, Fabiana Negreiros e Fabiana Novelli vieram do ES para passar a virada do ano e se prepararam para a posse do Presidente LulaLuis Nova/Especial Metrópoles

foto-amigas-petistas-celebram-chegada-do-ano-novo-em-brasília-na-vespera-da-posse-de-lula

Os pernambucanos Marcelo Venezes e sua Isabela Valença vieram a Brasília para passar a virada do ano e se prepararam para a posse do Presidente Lula Luis Nova/Especial Metrópoles

foto-petista-celebra-ano-novo-em-brasilia

A goiania Cynthya Caetano veio a Brasília para passar a virada do ano e se preparara para a posse do Presidente LulaLuis Nova/Especial Metrópoles

“Queremos o resgate da democracia, respeito das diversidades e amor ao próximo. Estamos aqui para comemorar o retorno disso tudo”, revelou Fabiana.

As amigas Aldinea Melo, 57, Fabiana Negreiros, 47 e Fabiana Novelli, 46, chegaram de excursão em Brasília neste sábado (31/12). As capixabas vieram para a posse, mas aproveitaram para curtir os shows do festival Viva 2023 na capital federal.

Apesar de estarem em Brasília para a posse do governo petista, as amigas decidiram passar o Ano-Novo de branco.

“Estamos de branco, mas não escondemos nossa felicidade de estar aqui para a posse. Desejemos que o novo governo retome com as políticas de saúde mental. Isso é o que mais almejamos. Temos que acabar com o retrocesso”, explicou Aldinea. Ela e as amigas são assistentes sociais.