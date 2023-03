Marido de Amanda Wanessa proíbe visitas de familiares da cantora gospel

Um pedido de socorro! Os pais da cantora evangélica, Amanda Wanessa, que sofreu um grave acidente no dia 4 de janeiro de 2021 e passou dois anos internada no hospital, mas hoje está em casa, estão proibidos de visitar a própria filha. Isso porque o marido da artista, Dobson Santos, deu a ordem para o síndico do prédio onde mora, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, não permitir o acesso dos familiares da esposa.

“Ele já vinha planejando isso (de proibir a entrada). A gente que foi inocente de acreditar nele. Sempre o tratei muito bem, até na minha cama ele dormia com minha filha e com minha neta. Mas ele já vinha pensando em fazer isso pelas nossas costas. Ele alega que não adiantava a gente subir, porque damos prejuízo para ele, mas o pai dele mora lá na casa da minha filha, mesmo tendo casa própria e sendo aposentado. Além disso tem um rapaz estranho morando lá há uns três meses, que não conhecemos. Ficamos preocupados pois também tem a nossa netinha”, comentou José Odilon, pai de Amanda Wanessa, em entrevista exclusiva a reportagem do JC.

Pouco antes de Amanda Wanessa ter alta, Dobson Santos já tinha ameaçado os sogros. “Quando Amanda ia ter alta, ele nos disse que passamos dois anos com ela (no hospital) e que não queria a gente lá não (na casa deles). Falamos que agora é que precisaria ter cuidado, pois não tinha médico e enfermeira à disposição 24h. Mas ele não se importou e proibiu a família toda de ver Amanda. Colocou ela pra ficar no quarto de serviço, que é o menor, nos fundos, apertado até pra fazer fisioterapia. Colocou a pior cama pra ela, pois não quis comprar uma melhor para a própria esposa”, relatou José Odilon.

Segundo o pai da cantora, ele teme pela vida da própria filha. “A menina (técnica) que está lá não dá conta de cuidar de Amanda. Tem de ter um ajudador. Ele não escova os dentes da minha filha, não limpa a língua dela, não limpa o ouvido com cotonete, o nariz fica sujo, não corta as unhas. Quando Amanda faz necessidades, limpam ela muito mal. E tudo isso a gente fazia”, contou. “Ficamos preocupados porque não temos confiança nas pessoas que estão lá. Temos medo de fazerem alguma coisa com a nossa filha, de colocarem algum remédio a mais para ela. Ficamos com medo porque recebemos vídeo dessa técnica dizendo coisas para Amanda. Tentei colocar ela para fora, pedir outra, mas ele (Dobson Santos) disse que a casa era dele e que por ele estava tudo bem”, denunciou Odilon.

Negligência do marido de Amanda Wanessa

A reportagem do JC também procurou a irmã de Amanda Wanessa, Danyele Mendes, que revelou a negligência de Dobson Santos com a própria esposa. “Quando ele (marido da cantora) visitava ela no hospital sentava lá, dava um beijo nela e ficava no celular e ia embora. Não passava nem 20 minutos no hospital. Mesmo morando na mesma cidade, tinha semana que ele nem aparecia. Nunca passou um Natal ou Ano Novo com Amanda, nesses dois anos que ela estava internada no hospital. Uma pessoa que ama quer estar perto dela no hospital, em casa, onde ela estiver. E ele nunca fez isso. Sempre dava desculpa para não ficar com Amanda”, contou a irmã da cantora.

Os próprios funcionários do hospital deixavam transparecer a revolta com a ausência de Dobson Santos ao lado da própria esposa. “Quando Amanda teve alta, ela sairia às 13h. Eu liguei pra ele dizendo que ela estava tendo alta, para ele ir acompanhar esse momento, mas ele não estava presente. As próprias técnicas do hospital acharam um absurdo, porque a ambulância estava lá esperando ele para levar Amanda, eu ligando e nada dele aparecer”, relembrou Danyele.

“O foco total ali era Amanda, então, eu nem percebia essas atitudes que ele vinha tendo. A gente pensava que era por conta da filha deles, mas não era isso. Até porque, a funcionária que trabalhava na casa deles, logo no começo da recuperação após o acidente, deu tanto suporte a minha sobrinha que a filha dela fez uma carta para a mãe, dizendo que ela não cuidava mais dela. A filha dessa funcionária chegou a pensar em tirar a própria vida, porque não tinha a mãe por perto. Então ele não estava cuidando da filha, que já estava sendo assistida. E, mesmo assim, ele dispensou essa funcionária”, disse a irmã da artista. “A gente não percebia as coisas que ele fazia, porque era tanto sofrimento que só focávamos em Amanda, na recuperação dela”, complementou.

O descaso com a própria esposa não parou por aí. Até mesmo na sua própria casa, Amanda Wanessa não está tendo acesso ao conforto que necessita. “No dia da alta de Amanda tivemos uma briga, porque ele queria colocar ela no quarto de serviço, que nem pintado estava. As paredes estavam todas sujas. Ele se recusou a coloca-la no quarto principal, que tem banheiro e é mais aconchegante. Ao invés disso, mandou comprar uma tinta no dia que a esposa dele chegaria, mas o próprio rapaz que ia pintar disse que a tinta ia deixar cheiro e Amanda não poderia ficar lá. Então, ele mandou a menina que trabalhava lá limpar as paredes com uma bucha pra tirar as manchas”, relembrou o absurdo cometido pelo cunhado.

Somente agora, enxergando as coisas com mais clareza, Danyele aponta que Dobson Santos já vinha dando indícios de que afastaria a família de Amanda Wanessa. “Quando o hospital disse que Amanda ia para casa, ele disse que a minha mãe até poderia visita-la, mas meu pai não. Minha mãe retrucou e disse que ele iria sim, pois era o pai dela e que estava ao lado da filha ao longo dos dois anos no hospital. Ele teve a capacidade de dizer que a casa era dele e quem mandava era ele. Nesse mesmo dia Amanda teve uma convulsão à noite. Ela escuta tudo. O médico já tinha dito isso para gente, que ela ficava ali ouvindo tudo o que a gente falava. Ele (Dobson) não é isso que mostra para as pessoas. Digo com toda certeza. Ele é mau”, disparou a irmã da cantora.

Nesta sexta-feira (17), um vídeo do pai de Amanda Wanessa circulou nas redes sociais. Na imagem, José Odilon denuncia a proibição de entrar no prédio onde a própria filha mora. “Minha mãe saiu de lá passando mal. A polícia subiu, tinham três advogados lá em cima fazendo tortura psicológica na minha mãe, dizendo que a casa era dele e que ele não queria meus pais lá, que ele estava se sentindo incomodado, sufocado. E que ‘ou a senhora desce com a gente ou desce de camburão’. Minha mãe é uma senhora 70 anos e não merece isso. Ele é mal. Que ser humano faz isso com uma idosa?”, questionou Danyele.

Motivação de Dobson Santos afastar a família de Amanda Wanessa

Perguntado o porquê de Dobson Santos está agindo dessa maneira, se estaria relacionado ao dinheiro de Amanda Wanessa (ela ainda teria contrato com a gravadora e também fatura com suas músicas sendo tocadas em aplicativos e nos views no YouTube). “Eu acho que o dinheiro subiu para a cabeça dele. Não é todo mundo que pode pegar em dinheiro não”, argumentou José Odilon. “Não sei o que ele quer com isso. Dinheiro é hoje e não é amanhã. Dinheiro não é tudo não. Infelizmente não sabemos o que se passa na cabeça dele… Acho que é maldade mesmo. Tem pessoas que são ruins mesmo”, falou Danyele Mendes.

Quando ainda tinham acesso ao apartamento de Amanda Wanessa, os pais dela sempre levavam a própria comida. “Meus pais nunca foram invasivos. Nunca precisamos dele para nada. Sempre que íamos lá, a gente fazia feira e levava a nossa comida. Não dormíamos com ar-condicionado e nem ventilador. Meus pais dormiam no chão na casa da minha irmã. Ela que comprou. Enquanto isso o pai dele que mora no Recife e tem casa dormia num dos quartos, na cama. O pai dele está fazendo o que lá?”, voltou a questionar a irmã da cantora.

Denúncias feitas na delegacia

De acordo com os parentes de Amanda Wanessa, duas queixas foram registradas na delegacia contra Dobson Santos. “Fomos ontem (sexta) na delegacia da Mulher e prestamos queixa contra ele. Esperamos tentar resolver alguma coisa já na próxima semana”, contou José Odilon.

A família busca um advogado para representá-los na Justiça. “A gente está procurando um advogado. Na verdade, o advogado dos advogados já temos, que é essencial, que é Deus. Nunca o vi perder uma batalha. Ele sabe o que a gente vem passando e não é de agora”, relatou Danyele.

“Eu confio em Deus, já ele nem crente acho que ele é. Nunca o vi fazendo uma oração por Amanda nos dois anos que ela ficou no hospital. Ele diz uma coisa sobre a fé e faz outra completamente diferente. O que ele vem fazendo com a gente, até o pessoal do hospital nos disse que fomos acolhidos por eles e não somos na casa de Amanda. Tudo por conta dele. Agora que as pessoas estão sabendo o que estamos sofrendo, recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que sabia que ele era assim, mas que não queriam falar isso para gente por conta da nossa luta”, complementou a irmã da artista.

Por fim, a família de Amanda Wanessa pede ajuda das autoridades para seguir dando assistência a cantora, diante da falta de cuidados do marido. “Estamos pedindo socorro. Não sei o que ele é capaz. Minha irmã está lá sozinha. Sempre estivemos com ela nesses mais de dois anos de luta. Meus pais e eu estamos proibidos de vê-la. É duro passar por tudo isso”, lamentou Danyele Mendes.

Posicionamento de Dobson Santos

A reportagem do JC ligou para Dobson Santos, mas ele não atendeu a ligação. Através de aplicativo de texto, ele se limitou a dizer que: “Eu estarei colocando uma nota oficial sobre o assunto nas redes. Obrigado”. Até o momento da publicação da reportagem, nenhum pronunciamento foi feito pelo marido de Amanda Wanessa.